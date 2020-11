Il Covid padrone dei nostri passi. Ma presto o tardi finirà

Maurizio Costanzo 01 novembre 2020 a

Si fa, giustamente, un gran parlare di un nuovo lockdown che potrebbe scattare in Italia, come è già scattato in Francia e in Germania. Non si sa, però, quando ci sarà questo lockdown, se fra una o due settimane. L’impressione è quella, ma è solo un’impressione, di uscire ma di non sapere dove andare. Così ho visto lo smarrimento sui volti di alcuni francesi, che sono usciti, hanno guardato la Tour Eiffel, ma non sapevano dove andare. Il Covid, in buona sostanza, è diventato padrone dei nostri passi. Ma dai, presto o tardi finirà.

