Maurizio Costanzo 18 gennaio 2021

a

a

Pensavo al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che, per un periodo, è stato appunto Giuseppe Conte, poi è diventato Conte bis e adesso è Conte ter. Chissà, dentro di sé, a quanti numeri pensa di arrivare. Conte quater lo vedo dietro l’angolo. Certo che se questo fosse capitato in passato, di Andreotti si sarebbe potuto dire “Andreotti sedicesimo”. Comunque, Andreotti, è insuperabile non solo in quello, ma anche nell’ironia, come quando mi raccontò che aveva fatto la dichiarazione a quella che sarebbe diventata sua moglie, al cimitero.

