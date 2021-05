Perché Checco Zalone è da tanto tempo lontano dalla macchina da presa?

12 maggio 2021 a

Voglio fare i complimenti a Checco Zalone che, in un momento di vaccini, è tornato alla ribalta con l’ironia che gli conosciamo, scrivendo e interpretando una canzone di tipo sud americano: La Vacinada. La canta e la balla con una grande attrice americana. Ironia, intelligenza, divertimento e il piacere di strizzar l’occhio persino al Covid. Mi chiedo perché Checco Zalone, che ci ha regalato film divertenti e piacevoli, stia da tanto tempo lontano dalla macchina da presa. E’ vero, non si fanno film perché i cinema sono chiusi ma per un nuovo film di Checco Zalone organizzerei la riapertura dei cinema.

