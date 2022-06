Lascia moglie per la rifugiata ucraina? Chissà come andrà a finire...

09 giugno 2022 a

La notizia non è recentissima, ma avendomi molto colpito la voglio comunque commentare in ritardo. Una famiglia britannica ha accolto una ragazza rifugiata dell’Ucraina. Come questa famiglia anche altri, si sono comportati in tal modo. In questo caso, è accaduto che la famiglia che ospitava la ragazza, è stata squassata da un evento. Infatti, il marito e padre ha lasciato moglie e due figli dopo dieci giorni che la ragazza era in casa loro ed è scappato a sua volta con lei. Chissà questa storia, comunque, come andrà a finire. Magari lui torna a casa.

