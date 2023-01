Eleonora Giorgi? Non voglio credere che sia accaduto...

09 gennaio 2023 a

a

a

La testata “Dagospia” ci informa di una affermazione di Eleonora Giorgi: “Ormai mi corteggiano solo i ventenni. Per i miei coetanei sono invisibile”. Ed ha aggiunto: “Ho teso a conservare la mia immagine anche facendomi un lifting”. Ricordiamo anche che Eleonora Giorgi cadde durante una puntata del programma televisivo “Italia Sì” e lei disse subito, con ironia, che i figli l’avrebbero presa molto in giro. Anzi, figli e nipoti. Però voglio credere che non è accaduto.