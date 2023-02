20 febbraio 2023 a

Ci hanno tolto tutto, anche il record della pizza. Dal mercato americano la famosa pizza Hut era abbastanza sparita dal mercato quando hanno deciso invece di celebrarne il ritorno in grande stile. Tanto per non farsi mancare niente, la pizza più grande da loro prodotta è entrata nel Guinness dei primati. Pensate che la pizza era di 1.300 mq e per realizzarla sono serviti 6 mila chilogrammi di pasta, più di 2000 di salsa, 4.000 chilogrammi di formaggio e 630 mila fette di salame. Buon appetito.