Grande Fratello Vip, Antonio Zequila infangato da un drone: la scritta sul foglietto caduto in giardino

La mattinata del Grande Fratello Vip è stata scossa dall'episodio del drone, che ha fatto cadere in giardino un foglietto riguardante Antonio Zequila. Alla vista del drone gli autori avevano iniziato ad intimare di entrare subito in casa, ma Adriana Volpe è corsa a prendere il foglietto, spinta dalla curiosità di sapere cosa ci fosse scritto. Il GF si è alterato e ha ripetuto più volte: "Adriana portalo subito in confessionale. Subito!". Prima di farlo, però, la Volpe ha analizzato il foglietto e ha scoperto che si trattava di un articolo di un settimanale di gossip. O meglio, della copertina di Nuovo che lancia un'esclusiva poco lusinghiera per Zequila e recita così: "Il racconto della Miss: 'Altro che galantuomo! Mi ha attirata in camera sua e...'". Quando il concorrente del GF Vip ha scoperto che il drone aveva consegnato qualcosa di poco lusinghiero per lui, l'ha presa piuttosto male. Ma sarebbe stato strano il contrario, visto che il pubblico sottolinea spesso l'ego smisurato che lo caratterizza ogni giorno all'interno della casa più spiata d'Italia.