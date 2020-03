Grande Fratello, Antonio Zequila chiede scusa ad Adriana Volpe, Ma lei sbrocca: "Ce l'ho in faccia?"

Francesco Fredella 05 marzo 2020 a

Antonio Zequila e Adriana Volpe fanno pace. Strano, ma vero. Qualche giorno fa tra lo è andato di scena una vera lite senza precedenti. Lui sostiene di aver avuto una storia in passato con la Volpe. Che nega. Categoricamente. Tutto è accaduto dopo che ieri, all’improvviso, un drone ha recapitato un articolo di giornale in cui Zequila veniva accusato di presunte molestie ad una ragazza di circa venti anni (ricordiamo che non ci sono denunce in corso). Inoltre, la Volpe rimane in silenzio. Per una giornata intera non rivolge parola a Zequila. Poi lui chiede scusa per aver sbandierato una presunta love story (di cui non c’è prova). Ma è un riavvicinamento lampo. La Volpe chiede a Zequila di andare in confessionale e rettificare quanto raccontato. L’attore non lo fa. E la Volpe sbotta: “Pensa che c’ho scritto Gioconda? Guarda caso lo fa proprio ora che è arrivato quel giornale. Calma, devo stare calma”.

In mattinata, invece, Aristide parla con Zequila della faccenda Adriana. E dice: “Hai fatto bene a scusarti ieri”. Lui controbatte: “Vorrei che uscisse, da questa esperienza, Antonio e non Zequila”. Aristide precisa: “Ti sei scusato nei modi, ma non nel contenuto perché hai tutto il diritto di dire la tua…”. Zequila alla fine torna in confessionale. Dribbla, cambia argomento. Ma la Volpe è in rivolta. Nella prossima puntata il Grande Fratello potrebbe prendere provvedimenti.