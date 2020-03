Detto Fatto, Jonathan confessa alla Guaccero: "Non lo avevo mai detto prima. Al Grande Fratello..."

Senza rimorsi

Jonathan Kashian, opinionista di Detto Fatto su Rai Due e condotto da Bianca Guaccero, ha presentato la sua SuperClassifica del giorno:parlando di quei cantanti che hanno rotto col modo canonico di vestirsi, per andare controcorrente e ha ammesso di essersi sentito anche lui, per un certo momento, giudicato dagli altri per la semplice scelta di essere sé stesso. Inizialmente, al Grande Fratello dove partecipò in veste di concorrente, non voleva mostrarsi per quello che era davvero e ha fatto questa confessione per la prima volta a Detto Fatto. Ha raccontato per filo e per segno l'”evoluzione” che ha avuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, come rivela il sito Gossipetv

Ha raccontato che ha studiato nei minimi dettagli il suo ingresso all’interno del Gf (cda lui poi vinto): “Per non essere giudicato, ho camminato con le mani nelle tasche. Non ho portato le valige che avrei voluto portare con tutti i miei vestiti”. C’è stato successivamente un momento in cui ha capito che avrebbe dovuto essere sé stesso per viversi appieno quell’esperienza più unica che rara: “Poi, dopo due settimane, ho pensato che il pubblico avrebbe dovuto amarmi per come sono davvero. Quindi hanno fatto un’eccezione e mi hanno portato due valige con tutti i miei vestiti. Così mi hanno visto come sono davvero. E oggi, grazie all’accettazione di me stesso, sono qui, a Detto Fatto. Quando sei te stesso non ti sbagli a prescindere”.