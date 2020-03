Masterchef, Antonio il miglior cuoco amatoriale d'Italia: poi, la proposta di matrimonio

06 marzo 2020 a

Vittoria e sorpresa per tutti. Perché alla finale di Masterchef va in scena una gustosa storia d’amore. Antonio Lorenzon sale sul podio al primo posto nella nona edizione di Masterchef: adesso è miglior chef amatoriale d’Italia. Ma il colpo di scena arriva quando chiede al suo fidanzato di sposarlo. Spunta pure l’anello in studio.Non solo cooking show, ci anche tanti sentimenti tra i fornelli della cucina più amata di sempre. “Si tratta di un giorno particolare per me, di gloria, e voglio che sia un momento speciale”, dice Antonio parlando al suo Daniel davanti alle telecamere di Sky. Il piatto migliore è proprio quello di Antonio, che vince la nona edizione del programma Sky. Si aggiudica un premio di 100 mila euro e la possibilità di scrivere un libro di ricette.

di Francesco Fredella