Ballando con le stelle, dietrofront? Nuova formula per la Carlucci, come potrebbe andare in onda

Potrebbe essere un vero dietrofront. Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Milly Carlucci, non sarebbe a rischio stop. Il condizionale è d’obbligo, visto l’allarme Coronavirus che ha frenato bruscamente molti format della ti italiana. Anche Ballando con le stelle, secondo quanto si raccontava nelle scorse ore, sarebbe stato a rischio chiusura.

Ma l’ipotesi potrebbe essere scongiurata con un piano B. Dietro le quinte, qualcuno tra gli addetti ai lavori, ha ipotizzato una nuova formula di ballo non in coppia, ma singola. Tutto questo per seguire le prescrizioni sulle misure di sicurezza dettate dal Governo con provvedimenti urgenti. Una spifferata che in queste ore non trova ancora conferma.

Insomma, è più probabile che da oggi al 28 (data del presunto inizio del programma) si rifletta ancora sulle modalità di svolgimento del programma, che dovrebbe chiudere i battenti il 23 maggio.

Domani sera, sabato 7 marzo, ci sarà uno speciale Porta a porta (che sostituisce La Corrida, sospesa per la mancanza di pubblico in studio). E’ probabile che in quell’occasione MIlly svelerà qualcosa in più.

Nel cast di Ballando con le stelle ci sono Barbara Bouchet, il pittore Antonio Mara Catalani, l’attore Gilles Rocca, il pugile Daniela Scardina (fidanzato con Diletta Leotta). E, probabilmente, anche Rosalinda Celentano (figlia del grande Adriano e Claudia Mori).