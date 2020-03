Uomini e Donne, Maria De Filippi senza precedenti: perde le staffe con Armando e lascia lo studio

06 marzo 2020 a

a

a

A Uomini e Donne succede qualcosa di mai visto prima nel celebre programma pomeridiano di Canale 5. Maria De Filippi si altera a tal punto da abbandonare lo studio e lasciare che sia Tina Cipollari a chiudere la trasmissione. La rabbia della conduttrice è montata quando Armando ha iniziato a fare insinuazioni sulle frequentazioni di Veronica, che intanto si lascia andare alle lacrime. "Stai rompendo le scatole - la De Filippi si rivolge ad Armando - c'è una ragazza al centro che piange e tu dici con chi va lei. Non va con nessuno, non sta neanche con te, basta. Sei stato con questa donna, ma come fai a fregartene a tal punto che, quando lei è lì che piange, tu insinui che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori della trasmissione? Sapendo che lei è una mamma, tu te ne freghi e ci cammini sopra, dopo che ci uscivi e dopo che lei ha pianto per te. Non se ne può più - chiosa la De Filippi - chiedo scusa. Tina, saluta tu".