Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro contro la Elia: "Allora vuole la guerra". Toccano il letto della Marini: caos

06 marzo 2020 a

a

a

"Allora vuole la guerra". Al Grande Fratello Vip sale la tensione tra Paolo Ciavarro e la "banda dello scherzo". Motivo? Un tiro mancino studiato da Antonella Elia in combutta con Antonio Zequila sul letto di Valeria Marini, ormai nemica giurata della ex valletta di Mike Bongiorno. "Non si toccano i letti, poi scoppia la guerra", li avverte (invano?) anche Patrick Pugliese.

Mentre la Marini si prepara per la notte, i due tira-scherzi si insinuano nella stanza per nascondere nel suo letto qualcosa, a prima vista delle banane.. Ciavarro è nervoso, e con Teresanna si sfoga, a proposito della Elia: "Non vuole far pace ma poi si diverte a fare queste cose”. "Pure tu Antonio!”, fa poi notare a Zequila sperando di farlo desistere. "È un gioco simpatico”, è la risposta dell'attore campano, che poi effettivamente ci ripensa: "Li vado a togliere”: guerra rimanata, almeno per una notte.