Live, non solo Cristiano Malgioglio. Barbara D'Urso, il retroscena sulla rissa Elia-Marini al GF Vip

Ha tutto il sapore dello scoop. E già si preannuncia una puntata che farà scintille: al Live non è la d’Urso, domani sera, arriva Cristiano Malgioglio. Sarà di fronte a cinque agguerritissime sfere. Si dice, da voci di corridoio, che potrebbe incontrare due persone che conosce molto bene. Il rebus sul colore della sfera (verde o rossa) già diventa un caso. Super Cristiano, che solo qualche sera fa è tornato a Cr4 dopo lo strappo con Chiambretti, è pronto a far sognare i quattro milioni di spettatori della regina di Cologno (premiata ad ogni show in prima serata con uno share altissimo).



Il format del Biscione è pronto a regalare, però, tanti altri colpi di scena: in studio arriveranno pure Luigi Mario Favoloso e sua madre Loredana (ormai super presente in tv da alcuni mesi). In collegamento, invece, dovrebbe esserci Elena Morali (neo compagna, a quanto pare, di Luigi Mario - ex di Nina Moric). Un altro capitolo della “favolosa” soap che ancora non giunge ai titoli di coda. E poi i talk sul Grande Fratello vip, con il racconto e i retroscena della lite furibonda tra la Elia e la Marini. Ma non è tutto. In studio, nell’ascensore del Live, entrerà Clizia Incorvaia, ex di Sarcina. Incontrerà una persona misteriosa per un chiarimento. Di chi si tratta? Il mistero di Cologno s’infittisce diventando un giallo.