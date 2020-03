Fuori dal coro, Mario Giordano salva la vecchietta dallo sfratto. Maurizio Costanzo: "Un'ingiustizia in meno"

08 marzo 2020 a

È proprio vero che quando un programma televisivo funziona, funziona comunque. È il caso di Che tempo che fa, la domenica su Raidue. Il programma è condotto da Fabio Fazio, ha sempre molti ospiti, ma anche una platea folta di pubblico. A causa dei problemi del coronavirus, i programmi televisivi di Milano, hanno tolto il pubblico, quindi Fazio si è trovato a condurre il programma senza pubblico, con gli ospiti che peraltro rispondevano con eguale attenzione. Questo non deve suggerire, ripeto, ai programmi televisivi con pubblico di abolire il medesimo, perché serve per calore e partecipazione.

È stato decisamente bravo Mario Giordano in una recente puntata del suo programma Fuori dal coro, in onda il martedì alle 21.25 su Retequattro, quando è riuscito ad evitare, con determinazione e con la presenza delle telecamere, che una donna di 94 anni venisse sfrattata. Ce l' ha fatta. Un' ingiustizia in meno. Ma quante ingiustizie si commettono in mancanza di un Giordano con telecamere?

Ha fatto bene Federica Sciarelli nel suo programma Chi l' ha visto?, in onda il mercoledì su Raitre, ad occuparsi del coronavirus. I programmi molto popolari, hanno in qualche modo il dovere di occuparsi dei grandi temi, perché c' è anche un pubblico che non vede i telegiornali ma è affezionato a questa o a quella trasmissione.

A proposito di coronavirus, colgo questa occasione per ripetere che i telegiornali, tutti, hanno seguito e ancora stanno seguendo, con grande attenzione e professionalità tutta la faccenda.