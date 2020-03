C'è posta per te, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni come Morgan e Bugo: "Vado via". E Carlo Conti...

08 marzo 2020 a

La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 7 marzo ha riscosso un successo enorme. Quasi il 30% di share con 6.6 milioni di spettatori medi e picchi oltre gli 8 milioni, a conferma del fatto che il prodotto di Maria De Filippi non passa mai di moda, anzi tiene compagnia a tanti italiani durante l’emergenza coronavirus che sta interessando l’intero Paese. Oltre alle classiche storie da C’è posta per te, la conduttrice di Canale 5 ha dato vita a momenti leggeri, come quello che ha visto protagonisti Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. In studio con loro ci sono Gianna e il marito Fabio: la signora dice di essere stata uno dei primi amori del presentatore di Rai 1 e tutti si sono prestati ad un simpatico siparietto. Sul web non è inoltre passata inosservata la citazione di Sanremo 2020, tra l’altro esattamente un mese dopo l’avvenimento ormai storico della litigata sul palco dell’Ariston: Pieraccioni fa come Bugo e dice “Me ne vado”, Panariello recita la parte di Morgan che rimane sorpreso e il video diventa subito virale.