Coronavirus, Paolo Fox diserta I Fatti Vostri e Giancarlo Magalli: "Problema di coscienza, non gli sembra giusto"

Paolo Fox diserta I Fatti Vostri. Il noto programma tv della Rai 2 ha infatti annunciato l'assenza dell'astrologo, da sempre un costante ospite. “Paolo è una persona seria - spiega in puntata il conduttore Giancarlo Magalli -, ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’: ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque”.

Fox, fin dalle prime avvisaglie del coronavirus, ha cambiato parte di sé: niente vestiti eccentrici, ma un abbigliamento molto più sobrio per rispetto dell'emergenza. Non solo, perché sempre lui è stato tra i primi a invitare i telespettatori a rimanere a casa. Un buon esempio dunque per tutti.