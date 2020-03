Coronavirus, a Ballando con le Stelle, fuori dal cast la ballerina Alessandra Tripoli: la scelta di Milly Carlucci

Francesco Fredella 10 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus mette in panchina anche i personaggi del mondo della tv. Infatti, Alessandra Tripoli. maestra di danza a Ballando con le stelle (in programma per il 28 marzo). A dare l’indiscrezione è Selvaggia Lucarelli, che da 2014 è in giuria al programma di Milly. La maestra di danza è recentemente tornata da Hong Kong (dove vive col marito) e per questo è necessario uno stop dal programma,

Mediaset, il coronvirus stravolge i palinsesti. Salta tutto: roba mai vista

La ballerina è legata a Luca Urso ed insieme vivono all’estero, ad Hong Kong. “Abbiamo preso una casa lì, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi - aveva raccontato in un’intervista. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli. Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”. Per lei dietrofront. Adesso è corsa alla sostituzione a Ballando.