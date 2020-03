Ballando con le stelle, Milly Carlucci sotto scacco: coronavirus, cast in quarantena. E in pista...

10 marzo 2020 a

a

a

Sabato 28 marzo è previsto l’esordio di Ballando con le stelle, Milly Carlucci e la Rai stanno facendo tutto il possibile per garantire la messa in onda del programma. D’altronde in ballo ci sono ascolti stellari e quindi si cerca di evitare la sospensione, ma l’emergenza coronavirus avrà delle ripercussioni importanti. Stando a quanto riporta Davide Maggio, per il cast di Ballando è già in atto una sorta di quarantena: venerdì scorso i concorrenti e i maestri sono stati convocati a Roma e allontanati dal possibile contagio, quando mancano più di due settimane all’inizio del programma.

Il coronavirus ribalta anche Ballando con le stelle A pochi giorni dal via, esclusa Alessandra Tripoli

L’unica assente è Selvaggia Lucarelli, che in questo momento ha giustamente preferito di non lasciare Milano: potrebbe comunque partecipare in qualità di giudice collegandosi da casa. Inoltre la Carlucci si deve preoccupare di rispettare le misure imposte dal governo e quindi anche la gara dovrebbe essere soggetta ad accorgimenti che paradossalmente renderebbero il programma ancora più unico, oltre che socialmente positivo: per rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, i ballerini in pista non potranno toccarsi. Sempre come riporta Davide Maggio, al centro dello studio ci sarà un cerchio che delimiterà lo spazio da rispettare tra concorrente e maestro, mentre la sale delle stelle si sdoppierà per evitare il sovraffollamento.