Uomini e Donne, Leonardo Greco terrorizzato dal coronavirus: foto da panico dal sacco di Milano

Trentasette anni. Una vita da sportivo ed una parentesi da tronista a Uomini e donne. Adesso Leonardo Greco sui social lancia il suo allarme: “Ho i sintomi del coronavirus”. In un post che diventa virale in da subito scrive: “Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale… mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid-19 entrambi risultano negativi… me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus”.

Quindi l’appello a tutti quelli che lo seguono affinché restino a casa: “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo, non si ammalano solo i vecchi… pensate a voi pensate ai vostri cari… l’unico modo per aiutarci è stare a casa. Fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire”. Il suo post ha tutto il sapore dell’appello. L’ex tronista continua a raccomandare a tutti di restare a casa seguendo le prescrizioni del Governo.