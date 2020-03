Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il panico da coronavirus: "Sta succedendo qualcosa, troppe strane coincidenze"

10 marzo 2020 a

Adriana Volpe ha capito che l’emergenza coronavirus è grave in Italia. Tanti piccoli segnali l’hanno indotta a pensare che fuori dalla cosa qualcosa non sta andando nel migliore dei modi. Il Grande Fratello Vip è stato allungato fino al 27 aprile prima che il Covid-19 si palesasse, ma adesso il reality di Canale 5 è in difficoltà. Non solo ha l’incognita legata alla conduzione di Alfonso Signorini, ma deve anche gestire la situazione delicata dei concorrenti. I quali a tempo debito sono stati aggiornati, ma non conoscono gli ultimi dettagli: il riferimento è al nuovo decreto del governo che ha reso tutta l’Italia una “zona protetta”.

Grande Fratello Vip stravolto dal coronavirus. Signorini bloccato a Milano, ha deciso: conduce da solo. Ribaltone

Parlando con Aristide Malnati, la Volpe si è detta preoccupata: “Sta succedendo qualcosa, non mi torna tutto questo. Secondo me gli autori sono in difficoltà, c’è qualcosa fuori che non sappiamo, troppe strane coincidenze”. Adriana si riferisce al fatto che Fernanda Lessa ha un dente rotto e non è stata fatta uscire; inoltre casa è stata disinfettata, il confessionale non risponde e mancano alcune cose come il detersivo e gli assorbenti. “Se fosse grave saremmo tutti in quarantena”, è stata la risposta di Aristide. Il paradosso è che in realtà la casa del GF ha “anticipato” la quarantena di un paio di mesi, e adesso i concorrenti sono più al sicuro all’interno del programma.