Pomeriggio 5, Barbara D'Urso in onda con il bollino: coronavirus, un messaggio agli italiani

“Restate a casa”: Barbara d’Urso adotta il bollino sulle sue trasmissioni per consigliare a tutti gli italiani di non uscire. Tutto questo per seguire le prescrizioni del Governo che in piena emergenza coronavirus ha chiesto uno sforzo a tutti noi (solo in questo modo possiamo evitare il contagio).

"Isolamento sociale": parla l'esperto al Live della d'Urso, il virus stravolge anche la tv

Pomeriggio 5, rigorosamente in diretta, continua a vincere e convincere: informazione e collegamenti da tutta l’Italia nel massimo rispetto delle norme. La d’Urso sfodera tutte le armi: dai social, dove è seguita da oltre 2,5 milioni di follower, ai suoi programmi. Talk con esperti e approfondimento. Ma anche una parentesi dedicata alla cronaca rosa. Perché il compito della tv, per chi in queste ore difficili, resta a casa è anche quello di intrattenere rendendo meno difficile un momento così complicato per l’Italia.

"Bisogna stare a casa". Alba Parietti contro il virologo in diretta, ma... Dove l'hanno beccata: figura di palta

La d’Urso stamattina su Instagram, appena sveglia, ha scritto: ”Buongiorno!!! Un #Carmelitasmack a tutti voi, insieme ce la faremo”. Un modo per rassicurare tutti i suoi spettatori (che sono milioni, viste le impennate di share e di ascolti che stanno vivendo i suoi programmi). E a Pomeriggio5, in diretta, ha svelato: “Anche io resto a casa, esco solo per venire qui a Cologno dove ci sono misure di sicurezza elevatissime per l’emergenza. Restate a casa”.