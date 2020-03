Grande Fratello Vip e coronavirus, la condizione dei concorrenti per andare avanti: Antonella Elia la infrange subito

11 marzo 2020 a

Lo spettacolo deve andare avanti. Diversi concorrenti del Grande Fratello Vip hanno colto al volo questo aspetto, quando il programma ha deciso di aggiornarli sugli ultimi sviluppi dell’emergenza coronavirus in Italia. La casa di Cinecittà finora è stata molto seguita soprattutto per il “trash” che la caratterizza, ma alcuni inquilini hanno compreso subito l’importanza di dare un senso alla loro permanenza nella casa in base a quello che sta accadendo fuori. In particolare, Patrick Ray Pugliese, Fabio Testi e Adriana Volpe sono quelli che con grande lucidità e altrettanto tatto hanno avuto la reazione migliore: sono disposti a portare avanti il reality (che già prima dell’emergenza era stato prolungato fino al 27 aprile) ma è necessario un cambio di passo. E soprattutto di contenuti: basta liti e discussioni pesanti, bisogna intrattenere e distrarre il pubblico che è costretto a passare il tempo in casa. Le loro buone intenzioni non sembrano però essere quelle di tutti: pochi minuti dopo l’aggiornamento sul coronavirus, la solita Antonella Elia è stata protagonista di una lite dai contenuti pessimi, stavolta con Licia Nunez.