Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha una nuova missione: "Ce lo siamo chiesti a lungo, perché abbiamo deciso di andare in onda"

“Ci siamo chiesti a lungo se fosse il caso di andare in onda: abbiamo deciso di sì. Perché vogliamo essere uno stacco, qualche ora di sospensione dai pensieri. E vi chiediamo, per il bene di tutti, di rispettare tutte le indicazioni mediche utili a prevenire il contagio”: Alfono Signorini inizia così la diretta del Grande Fratello Vip. Il direttore di Chi conduce da Milano e Pupo è con lui in studio, mentre Wanda Nara non c’è (è a Parigi). A Roma ci sono soltanto Michele Cucuzza e Rita Rusic.

I concorrenti sono tesi e preoccupati. Anche Signorini singhiozza. Poi cambia registro riassumendo il modo in cui informa tutti i ragazzi dell’emergenza in corso . “Ho ritrovato quel Michele Cucuzza che conoscevo e che ho amato”, dice Signorini. E il buon Cucuzza risponde sorridendo dopo aver rispolverato il suo vecchio mestiere di giornalista. Michele, infatti, ha registrato un Tg per aggiornare i concorrenti sull’emergenza Coronavirus.