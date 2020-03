Grande Fratello Vip, Valeria Marini confessa: "Ho avuto un flirt con Antonio Zequila"

11 marzo 2020 a

E scoppia pure la guerra tra Antonio Zequila e Sossio Aruta al Grande Fratello Vip. Che da ex bomber lo marca a uomo. “Zequila voleva fare Temptation Island e ha saputo che c’ero io ha sbottato”, tuona Sossio. Un racconto choc che lascia senza fiato l'ex Er Mutanda. “Stai sognando”, dice. Interviene pure Valeria Marini che lo difende. Ma non è la serata giusta per Zequila. "Voglio smascherare Adriana Volpe", aveva raccontato Antonio parlando di un presunto incontro molto romantico. Adriana ovviamente nega. E la situazione in Casa degenera per la Volpe. Che prende la scena e dice: “La fidanzata non è un trofeo da esibire”. Zequila sbotta e replica: “State diffamando un uomo con oltre 30 anni di esperienza a teatro e tv”. Poi il colpo di scena della Marini, che stempera gli animi: “È vero, io e Antonio anni fa abbiamo avuto un flirt”. Er mutanda perde il pelo e non il vizio.