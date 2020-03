Avanti un altro, raptus di Paolo Bonolis: "Maria De Filippi, tiè". Con gesto dell'ombrello

12 marzo 2020 a

Cose mai viste in studio ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, uno dei pochi "superstiti" nei giorni del coronavirus. Si tratta ovviamente di un programma registrato. E nell'ultima puntata, di ritorno da un blocco pubblicitario, ecco comparire Bonolis in compagnia di un giovane spettatore "recuperato dal pubblico". E il conduttore afferma: "Questa trasmissione vuole offrire a tutti la possibilità di un'emozione o anche di un futuro migliore o forse peggiore". Dunque Bonolis porge il microfono al ragazzo: "Amore...", esordisce questo con voce tremolante. Dunque estrae un cofanetto blu, all'interno un regalo molto speciale: un anello. Bonolis lo invita a inginocchiarsi, lui lo fa, e chiede: "Mi vuoi sposare?". Lei si chiama Angela, la risposta è un immediato "sì". E dopo il "sì", il messaggio scherzoso e un poco veleonoso di Bonolis a Maria De Filippi: "A de Filippi, tiè". Ma non è finita: perché Bonolis si produce anche nel gesto dell'ombrello in favor di telecamera, ovviamente rivolto a Maria. Si scherza, ovviamente...

