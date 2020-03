Grande Fratello Vip, Antonio Zequila alla Elia: "Quella volta con Sharon Stone". Viene giù la casa

13 marzo 2020 a

Il pensiero fisso di Antonio Zequila. Per cercare di convincere Antonella Elia a far pace con le altre (prime)donne del Grande Fratello Vip, l'attore napoletano che ha fama di playboy torna sulle voci di un suo flirt passato con Adriana Volpe (smentito) ma ne approfitta per snocciolare un'altra presunta conquista.

"Smettiamola con queste tensioni, anche con Adriana io ci ho messo una pietra sopra”, esordisce "Boom boom" Zequila (nella casa lo hanno soprannominato così per i suoi roboanti racconti di vita): "Certo noi fra donne ci carichiamo con termini pesanti, però anche tu non hai parlato bene di lei (Adriana. ndr)”, ribatte la Elia. E Zequila sgancia la bomba: "Ma era una battuta hanno riso tutti, ci siamo conosciuti ma non abbiamo mai avuto una relazione, poi l’ho confusa con un’altra ragazza, ho sbagliato. Non ne voglio parlare più, preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone”. "Ma lo vedi che devi fare sempre una classifica? Non è che perché ha fatto più film è più importante”, lo riprende Antonella. "Ma non sto dicendo questo, ma mi ricordo di quella mattina a Parigi quando la incontrai e sinceramente mi sembra qualcosa di più affascinante, come magari per te può essere Richard Gere”, si difende Antonio. “È inutile con te, non se ne viene a capo”, come dar torto alla Elia.