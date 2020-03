Vieni da Me, Caterina Baliva costretta alla resa: clamoroso su Rai 1, stop al programma. Al suo posto...

13 marzo 2020 a

Stravolti i palinsesti della Rai e del primo canale a causa del coronavirus. E a pagarne le conseguenze sono Vieni da Me di Caterina Balivo e La prova del cuoco di Elisa Isoardi. Spostamenti, quelli decisi da Viale Mazzini, anticipati da Dagospia. Da lunedì 16 marzo, Vieni da Me sarà rimpiazzato da La vita in diretta, che anticiperà la sua partenza alle 14 per chiudere la prima parte alle 15.40. Dunque, il programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano riprenderà alle 16.50 per proseguire fino all'incirca alle 18.40. Per quel che riguarda la Isoardi e La prova del cuoco, si apprende cha Rai 1 ha deciso di sostituire il programma con Storie Italiane di Eleonora Daniele, che si allungherà a dismisura: in onda dalle 10 alle 13.20 circa.

