Amici, Maria De Filippi non molla: perché Mediaset sceglie di mandarla in onda

13 marzo 2020

Tra poche ore torna Amici di Maria De Filippi. Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione tv il più possibile completa. Per questo, oltre al grande sforzo dei tg e dei programmi di approfondimento, proseguono Striscia la Notizia, come detto Amici (stasera, venerdì 13 marzo, su Canale 5 la terza puntata) e il Grande Fratello Vip. Ovviamente apportando tutte le misure necessarie per rispettare le regole di sicurezza. Una piccola consolazione, per tutti noi forzati in casa e alle prese con defezioni su defezioni: in onda non ci è rimasto quasi nulla. Per ora fa eccezione la mitica De Filippi con il suo attesissimo Amici. Appuntamento su Canale 5....