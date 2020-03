C'è posta per te, Zlatan Ibrahimovic si commuove per la storia di due fratelli e regala un portafortuna

08 marzo 2020 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic a C’è posta per te regala un momento di forte emotività. Da Maria De Filippi viene raccontata la storia di due fratelli, Gianmarco e Francesco, che sono cresciuti senza madre e in seguito hanno perso anche il papà e i nonni. Tra i 15 e i 17 anni si sono ritrovati praticamente a vivere senza punti di riferimento e Francesco, il maggiore, si è fatto carico di tutto. La storia ha commosso il pubblico e anche Ibrahimovic, che con emozione si è rivolto a Francesco: “Sei una grande persona, hai un grande cuore. La storia che hai passato mi tocca tanto perché sono papà di due figli, so che non è facile. A un’età giovane hai preso una grande responsabilità, non hai avuto nessuno che ti ha fatto vedere la strada giusta da seguire, hai avuto un grande coraggio. Sei veramente un campione e un esempio per tutti”. Lo svedese ha abbracciato Francesco e, tra i tanti regali portati in studio, è spuntato anche un orologio “che mi porta fortuna e che mi piace tanto, così ti ricordi di questo bel momento”.