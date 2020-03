Coronavirus, rivoluzione a Uomini e Donne Over: adesso si balla così...

Francesco Fredella 13 marzo 2020 a

a

a

Cambia tutto, Ancora una volta per colpa del Coronavirus. E a Uomini e donne Dame e Cavalieri dicono un bel bye bye al ballo della mattone. Gemma Galgani a Uomini e donne deve adattarsi ai tempi e alle prescrizioni del Governo: niente contatti, niente incontri ravvicinarti. E neppure balli di gruppi negli studi della De Filippi. I balli singoli devono essere a debita distanza (oltre un metro, come richiesto dalle decisioni del Governo per fronteggiare l’emergenza).

Gemma accenna qualche passo insieme a Algemiro senza avvicinarsi per evitare i contatti (lui sembra abbastanza in imbarazzo attorno all’hula hoop). Ma ci sarà un’altra rivoluzione negli studi di Canale5. Con la puntata di oggi sono andate in onda le registrazioni disponibili del Trono Over: una scorta che c’era in magazzino. Ora Dame e Cavalieri dovranno stare ancora di più lontani seguendo le norme di sicurezza. Tutto questo per rendere possibili le altre registrazioni ed andare avanti nella programmazione quotidiana.