Amici, volano gli stracci: Valentin cacciato dalla De Filippi. "Vattene senza fare la sfida"

Da Amici a nemici. Succede di tutto nell’ultima puntata show di Maria De Filippi (in onda regolarmente, seguendo tutte le prescrizioni dettate dal nuovo Decreto contro il Coronavirus). Queen Maria Maria caccia Valentin. Come dire: “La porta è la”. Il ballerino Valentin polemizza con il programma prima della sfida con Jacopo (che è necessaria per restare in corsa ad Amici). “Questo programma è così da 20 anni. Puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo - dice Maria. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori. Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi".

Valentin cerca di arrampicarsi sugli specchi sostenendo che Nicolai e Javier a cause delle polemiche del programma non riescono a garantire performances elevate. Maria De Filippi non ci sta: "Di come ti esprimi tu non mi importa niente". Valentin dice di non voler litigare. Resta fermo sui propri passi. Non si muove. La De Filippi lo invita a lasciare lo studio. Eliminato. Finisce così per lui la terza puntata.