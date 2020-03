GF Vip, cameraman con le mascherine: concorrenti nel panico, attesa una comunicazione ufficiale. Chiude il reality?

14 marzo 2020 a

All’interno della casa del Grande Fratello Vip non sono passati inosservati i cameraman con le mascherine. I primi a farci caso sono stati Paolo Ciavarro e Aristide Malnati e un po’ tutti i concorrenti si sono chiesti se l’emergenza coronavirus non si sia aggravata ulteriormente. Dubbi legittimi, anche perché gli autori del reality di Canale 5 non sembrano aver deciso chiaramente come gestire le comunicazioni. Sui social il pubblico è spaccato in tre parti tra chi vuole che il programma continui fino al 27 aprile, chi valuta di sospenderlo a seconda di cosa si sentono di fare i concorrenti e chi invece è categoricamente convinto che il GF Vip debba chiudere i battenti. Agli inquilini della casa era stata annunciata una comunicazione ufficiale, che però è poi slittata a domenica 15 marzo: probabilmente in tale data si capirà davvero che cosa ne sarà del reality. A questo punto la chiusura anticipata è un’ipotesi concreta.