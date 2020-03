Ballando con le Stelle addio? Torna Fiorello: la mossa spacca-share della Rai

14 marzo 2020 a

Ballano con le stelle doveva partire sabato 28 marzo, ma l’emergenza coronavirus che ha investito l’Italia ha reso impossibile la messa in onda dell’amatissimo programma di Milly Carlucci. Allora la Rai sta valutando come tappare il buco: prende sempre più quota l'idea di affidarsi all’usato sicuro, ovvero a Fiorello e al suo VivaRaiplay. Quest’ultimo è andato in onda solo sulla piattaforma digitale e quindi molti amanti della televisione potrebbero non averlo visto: l’idea è quella di montare le parti migliori dello show e creare tre puntate da mandare in onda in prima serata su Rai 1. Fiorello si è detto chiaramente disponibile e quindi, anche se non in diretta, sarebbe pronto a sfidare Amici di Maria De Filippi. Lo speciale di VivaRaiplay dovrebbe infatti andare in onda sabato 21 marzo e 28 marzo e infine il 4 aprile, il giorno dopo in cui l’Italia dovrebbe teoricamente uscire dalla quarantena.