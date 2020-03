C'è posta per te, Maria De Filippi cambia tutto: niente "storia di un regalo", l'inizio che sconvolge i fan

14 marzo 2020 a

"Questa è la storia di un regalo": una frase che abbiamo sentito pronunciare decine di volte da Maria De Filippi in apertura di C'è posta per te. E invece nell'ultima puntata di questa edizione la regina di Canale 5 sorprende i suoi fedelissimi fan e apre senza... regalo, ma solo con una storia "normale". Una scelta sorprendente, al punto che sui social scherzano sul fatto che la De Filippi stia cambiando: nel giro di pochi giorni ha litigato con Armando a Uomini e Donne, poi ha avuto un battibecco con la Celentano e ha cacciato Valentin ad Amici, adesso ha aperto C'è posta per te in maniera differente dal solito. Sarà il periodo dell'emergenza coronavirus, ma quello che non cambia sono i milioni di spettatori incollati allo schermo per seguire i programmi di Maria.