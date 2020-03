Mara Venier si arrende al coronavirus: Domenica In cancellato, prima volta in 44 anni

14 marzo 2020 a

Mara Venier alza bandiera bianca dinanzi all’emergenza coronavirus. Manca solo il comunicato ufficiale, ma secondo l’indiscrezione del Corriere della Sera la decisione è già stata presa. La Rai ferma anche Domenica In. Una notizia per un certo verso storica, perché la trasmissione non ha mai saltato un appuntamento: lo farà per la prima volta domani 15 marzo, dopo 44 edizioni ininterrotte (va in onda dal 3 ottobre 1976). Una decisione inevitabile dopo che negli studi del programma è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus, legato alla Prova del cuoco. Che infatti è stata chiusa al pari delle altre trasmissioni di punta di Rai 1: la Corrida di Carlo Conti, I soliti ignoti di Amadeus e Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Adesso si aggiunge anche l’appuntamento della domenica con Mara Venier.