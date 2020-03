Grande Fratello Vip, le mascherine il punto di non ritorno: Mediaset a un passo dalla soluzione estrema

15 marzo 2020 a

Il punto di non ritorno, probabilmente, è stato vedere i cameraman con le mascherine per proteggere i concorrenti isolati dal coronavirus (e per proteggersi). Si parla del Grande Fratello Vip, della paura che scuote la casa e i concorrenti. Ed in questo contesto, già da ieri, sabato 14 marzo, si parlava di chiusura anticipata del reality. Ma ora c'è di più, e quel di più lo rivela TvBlog: Mediaset avrebbe già anche ipotizzato una data. Il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe concludersi mercoledì 8 aprile, rispetto al 27 aprile che era stato deciso inizialmente. La decisione finale, però, il Biscione la prenderà soltanto dopo la puntata di mercoledì prossimo. Ovviamente non si può escludere neppure una fine ancor più repentina per il Gf Vip: nel caso in cui ci fosse anche solo un contagio in tutta al produzione, si apprende, il format verrà chiuso immediatamente.

