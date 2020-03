Storie Italiane, Al Bano Carrisi e il dramma della quarantena: "Una guerra. E qualche furbetto..."

Francesco Fredella 16 marzo 2020 a

Anche Al Bano a casa. Paziente, come tutti, attende la fine di questo brutto momento per l’Italia e non solo. “Sono anche io a casa. Dovete, anzi dobbiamo, avere pazienza. Tutti insieme”, racconta in collegamento con Eleonora Daniele su Rai 1. “C’è qualche furbetto che non ha capito l’importanza di questo sacrifico che tutti noi dobbiamo fare perché occorre seguire le regole per uscire fuori dal problema”, precisa Carrisi intervistato a Storie italiane (che da venerdì dura più a lungo con tre ore e mezzo di diretta non stop).

“Siamo in una terza guerra mondiale con un unico nemico da combattere: si chiama Coronavirus”, racconta il cantante dalla sua Cellino dove si trova in quarantena. “Riunirsi mentalmente per aggredire il virus tutti insieme”. Anche il Leone dice di rispettare le regole. “Chiusi a casa e chiesa. Faccio ginnastica ogni giorno e rispetto tutte le regole che gli esperti ci stanno raccomandando di seguire. Solo così possiamo difenderci da questo maledetto Coronavirus”. Parola di Carrisi. Consigli da seguire alla lettera.