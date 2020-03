Che tempo che fa, Luciana Littizzetto gela Fabio Fazio: "Perché sono ca*** miei"

16 marzo 2020 a

Una strepitosa Luciana Littizzetto. Siamo a Che tempo che fa, la puntata è quella di domenica 15 marzo in onda su Rai 2. Fabio Fazio infatti è tra i pochi "superstiti" del coronavirus: il suo programma riesce ancora stoicamente ad andare in onda, rara eccezione a Viale Mazzini. Ed eccoci alla strepitosa Littizzetto. La comica torinese è rigorosamente in collegamento dalla sua casa di Torino, trucco marcato e maglione rosa. È arrivato il momento del suo monologo. Ma alle spalle della Littizzetto si vede un quadro, appoggiato per terra. Curioso. Tanto che Fabio Fazio le chiede: "Luciana, perché tieni il quadro sul tavolo invece di appenderlo alla parete?". E la Littizzetto, senza farsi troppi scrupoli, lo gela così: "Perché sono ca*** miei". Un filo di gelo, parecchie ristae, the show must go on.