Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: "Mi vergogno". Sossio-Teresanna, caos in casa

Francesco Fredella 16 marzo 2020 a

a

a

E pure Paolo Ciavarro sbotta al Grande Fratello Vip. Per un attimo l’aplombe di Ciavarro jr sparisce e trova spazio l’ira (sempre controllata e mai volgare). In compagnia di Paola e Patrick si lascia andare a considerazioni su un concorrente della casa: Sossio Aruta, che di recente ha litigato violentemente con Teresanna Pugliese per un futile motivo. In quell’occasione sono volate parole grosse tra loro (soprattutto da parte di Sossio). “Mi vergogno di essere stato lì in mezzo”, tuona Ciavarro jr. Che appena uscirà dalla casa troverà a braccia aperte Clizia Incorvaia (ex moglie di Sarcina). “Non voglio liberarmi di Paolo”, dice sui social.

"Cafone", "Ma chi ti credi di essere?”, lite clamorosa tra Sossio e Teresanna. Sale la tensione nella Casa

Intanto nella casa anche la Di Benedetto condanna l’atteggiamento dell’ex calciatore: "Io capisco che è un bonaccione, ma tante volte è proprio su un altro pianeta". Anche Patrick, però, non si è affatto contenuto nel dire la sua opinione. ‘Per quanto “Teresanna potesse avere torto, non puoi essere aggressivo in questo modo", dice l’ex concorrente del Grande Fratello 12.