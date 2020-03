Grande Fratello Vip, chiusura anticipata: comunicazione ufficiale ai concorrenti, finalissima l'8 aprile

Francesco Fredella 16 marzo 2020 a

L’indiscrezione era ben fondata. Il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti in anticipo tornando alla configurazione iniziale, visto che era stato ipotizzato un prolungamento del format. La notizia arriva nel pomeriggio nella casa. I concorrenti scoppiano in lacrime. "Vi comunichiamo che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale”, scrive la produzione in una lettera che leggono Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. La finalissima probabilmente l’8 aprile.

“Vi daremo conto, da ora in avanti, di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull'evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia, attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere, emozionarsi", conclude la produzione nella lettera.