Grande Fratello Vip, stop per Signorini? Perché la chiave è mercoledì sera. E il conduttore...

Il Grande Fratello Vip potrebbe chiudere prima. L’indiscrezione diventa sempre più fondata nelle ultime ore. Non era mai accaduto prima, ma adesso -probabilmente - Mediaset sta accarezzando l’idea di anticipare la fine del reality. Forse la data dovrebbe potrebbe essere il 27 aprile. Ma tutto è in divenire. La puntata chiave sarà quella di mercoledì sera.

Sicuramente Alfonso Signorini, in questi mesi, ha superato brillantemente la prova del fuoco. Non era mai accaduto nella storia dei reality di dover combattere contro una vera e propria emergenza fuori dalla casa. Eppure il direttore di “Chi”, con il suo impeccabile aplomb, ha saputo mantenere i nervi saldi ritrovandosi in diretta in uno studio completamente vuoto e con tantissime altre difficoltà dettate dall’emergenza Coronavirus.

Solo pochi giorni fa qualche colpo di tosse della Marini ha spaventato i concorrenti (sempre aggiornati dal capitano Signorini), ma la “presidentessa” del Bagaglino ha chiarito: “Ho fatto il tampone prima di entrare”. Pericolo scampato per tutti. Ma in queste settimane, difficilissime per l’Italia, il rischio di contagio resta molto alto. Forse per questo motivo, dalle indiscrezioni trapelate, Mediaset potrebbe decidere di frenare la corsa del Gf Vip poco prima della tappa finale. In ogni caso Signorini laureato con lode conduttore.