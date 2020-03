Amici, l'indiscrezione sulla furia di Maria De Filippi: no, Mediaset non c'entra. In studio...

19 marzo 2020 a

Quel che si è visto ad Amici è senza precedenti: liti, cacciate, Maria De Filippi furibonda. In particolare il caso che riguarda Valentin Dumitru, uno dei ballerini, messo alla porta dalla conduttrice dopo una serie di sfregi, provocazioni, brutte parole (poi confermate da un video pubblicato da Dagospia). Certo, nel talent di Canale 5 discussioni e battibecchi ci sono sempre stati. Ma mai a questo livello. Si sono sentite frasi tipo: "Ora basta. Valentin se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia Titova che spesso correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto". Parole e musica di una furibonda De Filippi. Inizialmente si era detto che dietro il nervosismo della conduttrice ci fossero alcune scelte di Mediaset che non aveva condiviso. Ma ora, in un commento dedicato alla vicenda pubblicato su La Stampa, viene avanzata una seconda ipotesi, più suggestiva, quasi sociologica: secondo il quotidiano torinese, "l'assenza di pubblico esaspera gli animi". E se fosse davvero così?

Amici, dopo la furia cala la mannaia? Voci su Maria De Filippi, chi vuole far fuori dal programma