Ballando con le Stelle, fonti segrete in Rai gelano Milly Carlucci: sala del tutto, si va alla prossima stagione?

Nessuno dei ballerini di Milly Carlucci scenderà in pista. Il cast era pronto da mesi, i contratti già firmati. I camerini pronti. Per adesso tutto fermo. Ballando con le stelle, in un primo momento rinviato per l’emergenza coronavirus, spegne i motori. La grande macchina di Rai1 di Milly torna in garage. Uno stop dovuto. Momentaneo. Ma necessario. Il programma del sabato sera di Rai 1 - secondo fonti segrete in viale Mazzini - potrebbe partire dalla prossima stagione tv. Quindi da settembre in poi.

La Carlucci le ha provate tutte, ma anche #Ballandoconlestelle si arrende al #coronavirus

Soltanto pochi giorni fa Milly Carlucci sui social aveva scritto: “Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo deciso di sospendere le prove di Ballando con le Stelle e il programma slitterà più avanti. Vogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal Ministero della Salute. La cosa più importante, in questo momento, è rimanere a casa e prenderci cura della nostra salute. Vi terremo aggiornati su tutte le novità. A presto.”