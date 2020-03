Storie Italiane cambia orario per l'emergenza Coronavirus, dal 23 marzo si torna alla vecchia programmazione

19 marzo 2020 a

a

a

Storie italiane sulla Rai cambierà orario. Così come stanno cambiando i palinsesti causa emergenza coronavirus, anche il programma condotto da Eleonora Daniele - che peraltro è incinta - da lunedì 23 marzo non durerà più tre ore come accaduto in questi giorni ma tornerà al suo vecchio orario. Inizierà quindi alle 10 del mattino e non terminerà oltre le 12.30. A seguire verranno trasmesse delle vecchie repliche di Linea Verde, come riporta il sito Tv blog. Una scelta quella di Viale Mazzini presa sia per tutelare la salute di Eleonora Daniele in stato di gravidanza sia perché sempre a causa del contagio da Covid-19 si sta cercando di ridurre il più possibile sia il personale tecnico che artistico. Cosa che rende impossibili le dirette fiume.