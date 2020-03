Pomeriggio 5, Barbara d'Urso trova la star dei balconi: come imita Morgan, Achille Lauro e la Lamborghini

Francesco Fredella 19 marzo 2020 a

Ormai sui balconi di mezza Italia si canta e si balla. Rigorosamente alle 18. E non mancano i fuoriprogramma gustosi in ogni città, chiamata a combattere con la quarantena il Coronavirus. Michele, ad esempio, è diventati l'idolo dei balconi. Dopo aver imitato Morgan - a Pomeriggio 5 - ha regalato un altro fuoriprogramma da capogiro. Michele, dalla sua casa di Caserta, ogni pomeriggio imita i cantanti più famosi: Elettra Lamborghini, Achille Lauro e Morgan.

Domani potrebbe arrivare un nuovo personaggio che lo vedrà impegnato tutto il giorno per il travestimento e la preparazione. Ma la cosa bella di tutta questa storia è che lo fa con quello che ha in casa: stracci, abiti e roba simile. Il risultato non cambia: durante le dirette Instagram stupisce tutti. Sempre. E Barbara d’Urso l’ha mandato in onda con le telecamere di Pomeriggio 5, da giorni in giro per l’Italia a raccontare momenti di svago in casa durante la quarantena.