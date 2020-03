Grande Fratello Vip, addio Adriana Volpe? Discussione tra inquilini, verso la scelta estrema

20 marzo 2020 a

L’uscita improvvisa di Adriana Volpe ha scosso i concorrenti del Grande Fratello Vip. Una delle grandi protagoniste di questa edizione ha lasciato la casa per tornare dalla famiglia, che sarebbe alle prese con un parente positivo al coronavirus. La notizia ha avuto un impatto fortissimo su alcuni inquilini, in particolare su Licia Nunez, Patrick Ray Pugliese e Teresanna Pugliese, che si sono chiesti se fosse giusto o meno proseguire il gioco. In particolare la Nunez è del parere che, dopo gli ultimi sviluppi, il GF Vip potrebbe anche chiudersi qua, essendo già stato accorciato dal 27 all’8 aprile a causa dell’emergenza coronavirus. L’aria è pesante e molti spettatori iniziano ad essere del parere che, a malincuore, forse è il caso di mandare tutti a casa. Nulla al momento lascia pensare che Mediaset voglia muoversi in questa direzione, ma ormai in una situazione così delicata è lecito aspettarsi di tutto.