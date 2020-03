Serale Amici, Maria De Filippi chiama la super consulente. Alessandra Celentano smentita: "Non ti fidi di me?"

21 marzo 2020 a

Al serale di Amici Maria De Filippi prova a lasciarsi alle spalle le polemiche roventi della scorsa puntata. In particolare c’era stata una discussione accesa con Alessandra Celentano, che aveva espresso una preferenza netta per l’esibizione di Javier rispetto a quella di Nicolai. La conduttrice del talent di Canale 5 ha chiesto all’etoile Eleonora Abbagnato un parere sulle prove dei due ragazzi. Una scelta che alla professoressa di ballo non è piaciuta: “Non ti fidi del mio giudizio?”. La De Filippi allora ha spiegato che non è una questione di fiducia, però “penso che a volte i tuoi comportamenti rischino di alimentare dei conflitti tra i ragazzi che si potrebbero evitare. E penso che, nonostante ti voglia bene e ti conosca da 20 anni, a volte sbagli. Le persone che hanno creduto di sapere tutto, hanno fatto una brutta fine”.