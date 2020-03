Paolo Bonolis e Fiorello contro Mediaset e Rai: "Ma che senso ha questa roba?"

23 marzo 2020 a

a

a

Dopo Lucio Presta, anche Paolo Bonolis e Fiorello escono allo scoperto. Nel mirino le aziende per cui lavorano: Mediaset e Rai. Già, perché Biscione e Viale Mazzini - in questi giorni di coronavirus e con i palinsesti sostanzialmente svuotati - hanno deciso di mettere contro due pezzi da novanta: Ciao Darwin su Canale 5 (replica del 2009) e Viva RaiPlay, lo show di Fiorello. Rai 1 ha ottenuto il 16,72% di ascolti, Canale 5 il 16,88 per cento. Grosse cifre, dati che confermano come l'Italia abbia voglia di leggerezza: perché, allora, non spalmare i due format su due serate differenti? "Che senso ha la sfida televisiva, oggi?", attacca Fiorello. E ancora, aveva detto: "Perché una rete decide di mettere Bonolis contro Viva RaiPlay? Siamo d'accordo io, lui e il manager Lucio Presta che non ha senso. La gente deve poter vedere l'uno e l'altro, qui non si parla di sfide". Già, anche Lucio Presta si era esposto in tal senso. Il primo a farlo, invece, fu Bonolis, il quale aveva criticato le scelte di palinsesto di Mediaset. Le proteste dei diretti interessati basteranno per sortire effetti?

Avete mai visto il giardino di Antonella Clerici? Fiorello la smaschera in diretta, roba da veri ricchi: clamoroso su Rai 1