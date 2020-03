Live, Barbara D'Urso annuncia: "Martedì non si va in onda. Ci abbiamo provato, ma..."

Francesco Fredella 23 marzo 2020 a

Barbara D’Urso in prima linea, in trincea televisiva, annuncia a Live-Non è la D'Urso - domenica sera, Canale 5 - che non andrà in onda martedì sera. Mediaset aveva chiesto alla regina degli ascolti di scendere di nuovo in campo in prima serata per doppiare l’appuntamento con il suo Live. Ma nella diretta del 22 marzo arriva la doccia fredda. La D’Urso, ad un certo punto annuncia: “Ci abbiamo provato, volevamo tenervi compagnia anche martedì con Live ma non è organizzativamente possibile per adesso garantire una doppia diretta di quattro ore perché siamo troppo pochi. Ma presto ci riusciremo”.

La regina di Cologno è da giorni in diretta con speciali sul Coronavirus con il suo Pomeriggio 5 (con esperti e istituzioni). Ed anche Live ha cambiato formula, vista l’emergenza di queste settimane. Molto spazio viene dato all’informazione con rigore e completezza. Decine di collegamenti, in diretta e via skype, per raccontare questo momento difficile per l’Italia.